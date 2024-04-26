МИД Китая предостерег Вашингтон от пересечения красных линий

Ван И: США не следует пересекать красные линии и вмешиваться в дела Китая

Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая или подавлять его развитие. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

Ван И также предостерег Вашингтон от пересечения красных линий Китая.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин обозначила красную линию для США. Она подчеркнула, что вопрос принадлежности Тайваня является ключевым для Китая и обозначенной красной линией в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которую США не должны пересекать. По словам дипломата, США делают опрометчивые заявления о недопустимости вмешательтсва в выборы на Тайване, по поводу чего «Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против».