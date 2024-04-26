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05:15, 26 апреля 2024Мир

МИД Китая предостерег Вашингтон от пересечения красных линий

Ван И: США не следует пересекать красные линии и вмешиваться в дела Китая

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая или подавлять его развитие. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

Ван И также предостерег Вашингтон от пересечения красных линий Китая.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин обозначила красную линию для США. Она подчеркнула, что вопрос принадлежности Тайваня является ключевым для Китая и обозначенной красной линией в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которую США не должны пересекать. По словам дипломата, США делают опрометчивые заявления о недопустимости вмешательтсва в выборы на Тайване, по поводу чего «Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против».

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      Марина Совина
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