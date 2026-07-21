Последствия удара России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины оценили

Удар российских войск по компрессорной станции «Сумская» скажется на работе предприятий, зависящих от газа, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал вывод из строя этого ключевого узла газотранспортной системы Украины.
«Несомненно, скажется [удар ВС РФ по оборудованию компрессорной станции "Сумская"]. Самое главное будет, конечно же, на заводах, которые работают, в том числе на газе», — сказал Дандыкин.
В Минобороны ранее сообщили, что армия России ударила по оборудованию компрессорной станции «Сумская», которая является ключевым узлом газотранспортной системы Украины. Российские военнослужащие наносили удар по объекту FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» («КВН»).
По информации Минобороны, станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.
20 июля армия России ударила по двум портам и судам на Украине. Атаки велись по объектам инфраструктуры в порту Черноморск, а также по двум сухогрузам в порту Одесса.