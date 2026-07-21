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14:50, 21 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Последствия удара России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины оценили

Военный Дандыкин: Удар по компрессорной станции «Сумская» скажется на работе заводов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Удар российских войск по компрессорной станции «Сумская» скажется на работе предприятий, зависящих от газа, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал вывод из строя этого ключевого узла газотранспортной системы Украины.

«Несомненно, скажется [удар ВС РФ по оборудованию компрессорной станции "Сумская"]. Самое главное будет, конечно же, на заводах, которые работают, в том числе на газе», — сказал Дандыкин.

В Минобороны ранее сообщили, что армия России ударила по оборудованию компрессорной станции «Сумская», которая является ключевым узлом газотранспортной системы Украины. Российские военнослужащие наносили удар по объекту FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» («КВН»).

По информации Минобороны, станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

20 июля армия России ударила по двум портам и судам на Украине. Атаки велись по объектам инфраструктуры в порту Черноморск, а также по двум сухогрузам в порту Одесса.

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