Глава МВД Германии Добриндт выступил за высылку преступников-афганцев на родину

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт после смертельного нападения на студента в Трире заявил о необходимости депортации преступников в Афганистан. Об этом сообщает ТАСС.

«Я по-прежнему считаю это крайне необходимой мерой и не отступлю от своего намерения и дальше форсировать депортации в такие страны, как Афганистан», — сказал Добриндт. Он подчеркнул, что общество имеет право на выдворение преступников из страны, и отверг «постоянно звучащие напоминания» о травмированных людях, нуждающихся в помощи.

«Если говорить прямо, мы здесь не тот регион мира, который отвечает за всех психически больных и за все психологические травмы», — резюмировал министр. В прошлую среду в Трире был зарезан 22-летний студент, подозреваемым проходит 22-летний афганец.

Ранее Bild am Sonntag сообщала о тайных переговорах МВД ФРГ с захватившей власть в Афганистане радикальной исламской группировкой «Талибан» по расширению депортации опасных преступников. Планируется увеличить число чартерных рейсов из Германии в Кабул до трех в месяц, тогда как за весь 2026 год состоялось только три таких высылки. В немецких тюрьмах находятся не менее сотни афганцев, осужденных за угрозы безопасности, изнасилования и наркоторговлю.