Раскрыта информация о пропавшей в Санкт-Петербурге шестилетней девочке

78.ru: Пропавшая в Красном Селе шестилетняя девочка найдена, она находилась у соседей

Пропавшую в Красном Селе (является внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга) шестилетнюю девочку нашли. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает 78.ru.

По информации издания, 20 июля девочка не вернулась с прогулки. Поиски несовершеннолетней велись всю ночь, к ним подключились волонтеры и полиция.

Утром она сама вернулась домой. По предварительным данным, все это время ребенок гостил у знакомых, противоправных действий в отношении него не совершалось. Жизни и здоровью ничего не угрожает.

При этом соседка дала негативную характеристику родителям девочки. «Дети (пропавшая девочка и ее брат — прим. «Ленты.ру») очень грязно одеты всегда, видно по ним, в какой среде они живут. Девочка гуляет все время — дождь, снег, на улицу выходит», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что подросток из Санкт-Петербурга снова пропал спустя день после возвращения домой.