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13:30, 11 января 2024Мир

МИД Китая обозначил «красную линию» для США

Представитель МИД КНР Мао Нин: вопрос Тайваня является «красной линией» для США

Фото: Andy Wong / AP

Вопрос принадлежности Тайваня является ключевым для Китая и обозначенной «красной линией» в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которую США не должны пересекать. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее цитирует РИА Новости.

«Я хочу подчеркнуть, что тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — сказала она.

По словам дипломата, США делают опрометчивые заявления о недопустимости вмешательтсва в выборы на Тайване, по поводу чего «Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Он подчеркнул, что объединение территорий по обе стороны Тайваньского пролива — историческая неизбежность, поскольку Китай считает полуостров своей «священной территорией».

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      Виктория Кондратьева
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