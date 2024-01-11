МИД Китая обозначил «красную линию» для США

Представитель МИД КНР Мао Нин: вопрос Тайваня является «красной линией» для США

Вопрос принадлежности Тайваня является ключевым для Китая и обозначенной «красной линией» в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которую США не должны пересекать. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее цитирует РИА Новости.

«Я хочу подчеркнуть, что тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — сказала она.

По словам дипломата, США делают опрометчивые заявления о недопустимости вмешательтсва в выборы на Тайване, по поводу чего «Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Он подчеркнул, что объединение территорий по обе стороны Тайваньского пролива — историческая неизбежность, поскольку Китай считает полуостров своей «священной территорией».