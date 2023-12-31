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15:33, 31 декабря 2023Мир

Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем

Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно

Фото: Ann Wang / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.

Си Цзиньпин подчеркнул, что объединение территорий по обе стороны Тайваньского пролива — историческая неизбежность, поскольку Китай считает полуостров своей «священной территорией» и никогда не отказывался от применения силы, чтобы сохранить над ним контроль. «Люди по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу возрождения китайской нации», — сообщил лидер КНР.

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Журналисты издания также отмечают, что Китай наращивает военное давление на Тайвань, чтобы на президентских и парламентских выборах, которые пройдут на полуострове 13 января, победила правящая партия.

Ранее Си Цзиньпин на саммите в Сан-Франциско заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить Тайвань и материковый Китай. Сообщается, что председатель КНР не назвал точные сроки реализации этих планов, однако уточнил, что это сделают «мирно, а не за счет применения силы».

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