23-летняя учительница изнасиловала трех школьников

В США 23-летнюю учительницу из Висконсина обвинили в совращении 3 школьников

В США учительнице из штата Висконсин, которая призналась, что совратила и изнасиловала двух 16-летних школьников, предъявили новые обвинения. Об этом сообщает WQOW.

23-летнюю Надю Хорн, которая преподавала в школе города О-Клэр, арестовали 25 марта. Расследование началось после того, как коллеги заподозрили женщину в домогательствах к школьникам и обратились в полицию. 31 марта Хорн призналась, что занималась сексом с двумя подростками, причем с одним из них трижды.

15 июля стало известно, что бывшую учительницу обвинили в новых эпизодах по статье о совращении малолетних. В ходе изучения содержимого телефона Хорн следователи обнаружили, что у нее была еще одна жертва. Подробности пока не раскрываются, однако известно, что женщина начала домогаться подростка, как только он перешел в школу, где она работала. Следующее заседание по делу Хорн состоится 28 июля.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор молодой учительнице из штата Индиана, которая попыталась совратить школьника и завалила его своими фотографиями из душа. Женщине дали два года тюрьмы.