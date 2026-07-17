Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 17 июля 2026Из жизни

23-летняя учительница изнасиловала трех школьников

В США 23-летнюю учительницу из Висконсина обвинили в совращении 3 школьников
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: WQOW

В США учительнице из штата Висконсин, которая призналась, что совратила и изнасиловала двух 16-летних школьников, предъявили новые обвинения. Об этом сообщает WQOW.

23-летнюю Надю Хорн, которая преподавала в школе города О-Клэр, арестовали 25 марта. Расследование началось после того, как коллеги заподозрили женщину в домогательствах к школьникам и обратились в полицию. 31 марта Хорн призналась, что занималась сексом с двумя подростками, причем с одним из них трижды.

15 июля стало известно, что бывшую учительницу обвинили в новых эпизодах по статье о совращении малолетних. В ходе изучения содержимого телефона Хорн следователи обнаружили, что у нее была еще одна жертва. Подробности пока не раскрываются, однако известно, что женщина начала домогаться подростка, как только он перешел в школу, где она работала. Следующее заседание по делу Хорн состоится 28 июля.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор молодой учительнице из штата Индиана, которая попыталась совратить школьника и завалила его своими фотографиями из душа. Женщине дали два года тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине
    Американский истребитель подал сигнал бедствия над ОАЭ
    В Германии снизилась поддержка Украины
    Захарова высказалась о гарантиях безопасности ЕС для России
    Экс-боец ВСУ рассказал о заблокированном в Facebook приказе Залужного
    Сомнолог предупредил о ведущей к хронической бессоннице ошибке
    Более 540 тысяч машин Subaru попали под отзывную кампанию
    Стало известно о попытке Украины создать «второй фронт» против России
    23-летняя учительница изнасиловала трех школьников
    В Иране заметили железную дорогу советского С-200
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok