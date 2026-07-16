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Из жизни
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00:31, 16 июля 2026Из жизни

Учительница завалила 14-летнего школьника своими фото в голом виде

В США учительница попыталась совратить 14-летнего школьника и получила два года тюрьмы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Dearborn County Jail

В США вынесли приговор молодой учительнице из штата Индиана, которая попыталась совратить школьника и завалила его своими фотографиями из душа. Об этом пишет New York Post.

24-летнюю Кэссиди Картер арестовали в начале 2024 года. Незадолго до этого она призналась в сексуальных домогательствах к 14-летнему ученику. Подросток рассказал, что Картер заваливала его своими фотографиями в голом виде, которые делала каждый вечер в душе. Кроме того, учительница отправляла школьнику любовные письма и открыто заявляла, что хочет заняться с ним сексом.

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Картер грозило шесть лет тюрьмы за совращение малолетнего, однако вскоре после начала суда пострадавший переехал в другой район с родными и отказался участвовать в процессе. В итоге статью переквалифицировали на более легкую. Картер признала себя виновной 7 июля и получила два года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Вашингтон призналась в совращении 16-летнего школьника. Пострадавший был сыном ее друзей.

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