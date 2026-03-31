02:00, 31 марта 2026

22-летняя учительница изнасиловала нескольких школьников

Алиса Дмитриева
Фото: Eau Claire Police Department

В США учительницу из штата Висконсин арестовали за совращение и изнасилование нескольких учеников. Об этом сообщает Us Weekly.

22-летнюю Надю Хорн, которая преподавала в школе города О-Клэр, арестовали в среду, 25 марта. Расследование началось после того, как другие сотрудники учебного заведения заподозрили девушку в домогательствах в отношении школьников и обратились в полицию.

Подробности дела пока не разглашаются, однако известно, что Хорн одновременно совершала преступления против нескольких детей. «В ходе расследования были выявлены многочисленные пострадавшие», — заявили в полиции.

Администрация школы отстранила Хорн от работы до окончания расследования. Она находится в тюрьме города О-Клэр.

Ранее учительницу из американского штата Нью-Джерси арестовали за изнасилование ученика. Женщина совершала преступления против несовершеннолетнего в 2021 году.

