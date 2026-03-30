36-летнюю учительницу обвинили в сексе с несовершеннолетним

В США 36-летнюю учительницу арестовали за совращение ученика

В штате Нью-Джерси, США, 36-летнюю Эшли Фислер арестовали за секс с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает Fox News.

Учительницу обвинили в том, что в 2021 году она совратила школьника. По словам пострадавшего, который сейчас уже достиг совершеннолетия, они занимались сексом в машине Фислер и в ее классе. Кроме того, полиция нашла у учительницы переписку, в которой они со школьником обсуждали интимную близость.

С 2014 по 2023 год Фислер преподавала в школе обществознание. Сейчас она не работает с детьми и ожидает приговора.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре учительница совратила 13-летнего ученика и получила год и 10 месяцев тюрьмы. Следствию стало известно, что они целовались на парковке около его дома и «совершали иные интимные действия» в машине.