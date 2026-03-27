02:00, 27 марта 2026

Учительница совратила 13-летнего школьника и изнасиловала его в машине

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре учительница совратила 13-летнего ученика и получила год и 10 месяцев тюрьмы. Об этом сообщает Mothership.

Женщина, которой сейчас 35 лет, преподавала у пострадавшего в 2016-2017 годах, когда он учился в начальной школе. Потом они продолжили общаться в сети, мальчик время от времени просил у нее помощи с домашними заданиями. Затем они начали встречаться лично. В феврале 2019-го, когда школьнику было 13 лет, а учительнице — 28, между ними возникли романтические отношения.

С февраля по октябрь женщина забирала ученика из школы и отвозила на седьмой этаж многоэтажной парковки около его дома. Там они целовались и «совершали иные интимные действия» в машине. С ноября по декабрь женщина несколько раз изнасиловала подростка. Такие встречи повторялись несколько раз. Летом 2023-го школьник решил разорвать отношения с учительницей. Она начала плакать и призналась подростку в любви. Затем она 25 раз звонила ему и написала 17 электронных писем. В них женщина обвиняла бывшего ученика, что он нанес ей психологические травмы и разрушил ее психику.

После того как женщина стала угрожать, что совершит суицид, школьник обратился в полицию. Учительницу арестовали в 2024 году. 26 марта ее приговорили почти к двум годам тюрьмы. Защита настаивала на вдвое меньшем сроке, поскольку на момент преступления она уже не была учителем потерпевшего. Однако прокурор счел, что ее работа с подростком, когда он был в начальной школе, является важной частью последующих событий и настоял на полном сроке.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Ранее сообщалось, что в Сингапуре судят учительницу, которая совратила ученика младше 16 лет и 22 раза изнасиловала его в своей машине. 40-летняя женщина совершала преступления против несовершеннолетнего с весны по осень 2023 года.

