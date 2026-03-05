40-летняя учительница 22 раза изнасиловала школьника в своей машине

В Сингапуре 40-летняя учительница совратила ученика младше 16 лет

В Сингапуре судят учительницу, которая совратила ученика младше 16 лет и 22 раза изнасиловала его в своей машине. Об этом пишет Mothership.

40-летняя женщина, имя которой не разглашают, совершала преступления против малолетнего с весны по осень 2023 года. Согласно данным следствия, учительница просила, чтобы подросток присылал ей свои снимки в обнаженном виде. Кроме того, она разговаривала с ним по видеосвязи, пока он купался.

Следователи также установили, что женщина не менее 13 раз встречалась с несовершеннолетним и 22 раза занималась с ним оральным и обычным сексом в своем автомобиле. Кроме того, женщину обвиняют в препятствовании правосудию, так как в октябре 2024 года она удалила переписку со школьником.

В Министерстве образования Сингапура сообщили, что учительницу уволили еще в ноябре 2023-го. В общей сложности ей предъявлено 26 обвинений. В случае признания виновной ей грозит до 20 лет тюрьмы. На заседании 2 марта она отвергла все обвинения. Следующее заседание назначено на 6 апреля.

Ранее сообщалось, что в Канаде продолжается суд над сотрудницей школы, которая в 2024 году совратила 15-летнего ученика. Женщина проводила с пострадавшим частные занятия и отвозила его на уроки.