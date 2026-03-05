Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 5 марта 2026Из жизни

40-летняя учительница 22 раза изнасиловала школьника в своей машине

В Сингапуре 40-летняя учительница совратила ученика младше 16 лет
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Anastasija Vujic / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре судят учительницу, которая совратила ученика младше 16 лет и 22 раза изнасиловала его в своей машине. Об этом пишет Mothership.

40-летняя женщина, имя которой не разглашают, совершала преступления против малолетнего с весны по осень 2023 года. Согласно данным следствия, учительница просила, чтобы подросток присылал ей свои снимки в обнаженном виде. Кроме того, она разговаривала с ним по видеосвязи, пока он купался.

Следователи также установили, что женщина не менее 13 раз встречалась с несовершеннолетним и 22 раза занималась с ним оральным и обычным сексом в своем автомобиле. Кроме того, женщину обвиняют в препятствовании правосудию, так как в октябре 2024 года она удалила переписку со школьником.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

В Министерстве образования Сингапура сообщили, что учительницу уволили еще в ноябре 2023-го. В общей сложности ей предъявлено 26 обвинений. В случае признания виновной ей грозит до 20 лет тюрьмы. На заседании 2 марта она отвергла все обвинения. Следующее заседание назначено на 6 апреля.

Ранее сообщалось, что в Канаде продолжается суд над сотрудницей школы, которая в 2024 году совратила 15-летнего ученика. Женщина проводила с пострадавшим частные занятия и отвозила его на уроки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

    Индия запланировала купить у России пять дивизионов С-400

    40-летняя учительница 22 раза изнасиловала школьника в своей машине

    Польша выступила против сил НАТО на Украине

    Три человека пострадали из-за удара ВСУ в российском регионе

    Польша создаст условия для американских военных на своей территории

    Модель прикрыла голую грудь посудой на показе

    На Западе назвали главную ошибку США в Иране

    Врач предупредила об опасности привычки ложиться спать после 23 часов

    В Иране рассказали о риске ядерной катастрофы для Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok