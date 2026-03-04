42-летняя сотрудница школы совратила 15-летнего подростка и насиловала его все лето

В Канаде 42-летняя сотрудница школы совратила 15-летнего подростка

В Канаде продолжается суд над сотрудницей школы, которая в 2024 году все лето поила трудного подростка алкоголем, употребляла с ним наркотики и занималась сексом. Об этом пишет CBC News.

На скамье подсудимых оказалась 42-летняя Бетани Тумбс из провинции Остров Принца Эдуарда. Женщина обвиняется в том, что она совратила и изнасиловала 15-летнего подростка в городе Корнуолл. Тумбс работала в школе консультантом учеников с проблемным поведением. Пострадавший часто пропускал уроки и не мог нормально социализироваться. Тумбс начала проводить с ним частные занятия и регулярно отвозила его в школу. Затем ее работа со школьником закончилась, однако они продолжили общаться.

По данным следствия, в этот период Тумбс начала заниматься с бывшим подопечным сексом. К лету 2024 года сексуальные контакты продолжались и происходили несколько раз в неделю. Сотрудница школы снабжала подростка спиртным и легкими наркотиками и употребляла их вместе с ним. Об их отношениях стало известно осенью 2024 года из-за нескольких ссор и драк, после одной из которых Тумбс и школьник независимо друг от друга обратились в полицию.

После ареста женщина утверждала, что подросток заставил ее заниматься с ним сексом и отвергала обвинения в изнасилованиях. Однако в конце января она признала себя виновной. Приговор бывшей сотруднице школы вынесут в мае.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Луизиана, которая совратила и изнасиловала подростка. Заявление в полицию написал сам школьник.