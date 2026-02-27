Подросток сдал в полицию изнасиловавшую его 29-летнюю учительницу

В США 29-летняя учительница из штата Луизиана совратила подростка

В США арестовали учительницу из штата Луизиана, которая совратила и изнасиловала подростка. Об этом сообщает WVUE-DT.

29-летнюю Эмму Кэтрин Прежан арестовали после того, как в полицию обратился пострадавший. Он рассказал, что учительница завела с ним неподобающие отношения. Родные пострадавшего подтвердили это. 24 февраля Прежан арестовали.

Выяснилось, что сначала женщина общалась с подростком через интернет. Позже они встретились лично и занялись сексом. Это подтвердил некий свидетель, незнакомый с учительницей и подростком. Прежан сама явилась в полицию и признала вину. Ее поместили под стражу без права выхода под залог. Является ли пострадавший ее учеником, не сообщается.

