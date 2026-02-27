Реклама

Подросток сдал в полицию изнасиловавшую его 29-летнюю учительницу

В США 29-летняя учительница из штата Луизиана совратила подростка
Никита Савин
Фото: I am from Mykolayiv / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали учительницу из штата Луизиана, которая совратила и изнасиловала подростка. Об этом сообщает WVUE-DT.

29-летнюю Эмму Кэтрин Прежан арестовали после того, как в полицию обратился пострадавший. Он рассказал, что учительница завела с ним неподобающие отношения. Родные пострадавшего подтвердили это. 24 февраля Прежан арестовали.

Выяснилось, что сначала женщина общалась с подростком через интернет. Позже они встретились лично и занялись сексом. Это подтвердил некий свидетель, незнакомый с учительницей и подростком. Прежан сама явилась в полицию и признала вину. Ее поместили под стражу без права выхода под залог. Является ли пострадавший ее учеником, не сообщается.

Ранее появились подробности дела учительницы из американского штата Индиана, которую арестовали за совращение двух учеников. Выяснилось, что муж застал ее в постели с юношей в День святого Валентина.

