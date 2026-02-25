Реклама

Муж застал секретаршу школы в постели со школьником в День святого Валентина

В США муж школьной секретарши из Индианы застал ее в постели с учеником
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Union City Police Department

Появились подробности дела учительницы из американского штата Индиана, которую арестовали за совращение двух учеников. Об этом пишет Daily Mail.

31-летнюю Алисию Хьюз арестовали вскоре после того, как ее избил муж. Полицию в дом школьной секретарши вызвали вечером в День святого Валентина, 14 февраля, из-за предполагаемого домашнего насилия. По данным полиции, муж Хьюз застал ее в постели с 18-летним учеником выпускного класса.

Школьник уже достиг совершеннолетия, и женщина призналась, что трижды занималась с ним сексом с января. Однако вскоре выяснилось, что до этого она состояла в интимной связи с другим учеником, которому на тот момент было 17 лет. Хьюз отвергла эти обвинения, но призналась, что отправляла школьнику свои фото в обнаженном виде. После этого адвокат женщины потребовал прекратить допрос.

По данным властей, с 17-летним юношей Хьюз занималась сексом как минимум пять раз. При этом американка заявила, что романы с учениками у нее случились из-за постоянного физического и психологического насилия со стороны мужа.

Расследование продолжается. Прокуратура запросила для Хьюз по шесть лет тюрьмы за каждый эпизод сексуального насилия в отношении 17-летнего школьника.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли новые подробности о преступлениях учительницы Джули Риццителло, которая совратила двух школьников. Одного из них она насиловала в пекарне своих родителей.

