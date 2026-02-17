Учительница изнасиловала школьника в пекарне своих родителей

В США 37-летняя учительница совратила школьника в пекарне своих родителей

В США раскрыли новые подробности о преступлениях учительницы Джули Риццителло, которая совратила двух школьников. Об этом пишет Irish Star.

37-летняя Риццителло преподавала английский язык в школе города Уолл, штат Нью-Джерси, пока ее не арестовали в июле 2024 года. Женщину обвинили в том, что она занималась сексом с двумя школьниками: с одним — в 2017 году, с другим — в 2024 году. Первый пострадавший рассказал, что во время их тайного романа женщина была замужем. В январе 2018 года она забеременела от ученика. Поскольку было очевидно, что муж не мог быть отцом ребенка, женщина сделала аборт.

Бывший ученик также рассказал, что Риццителло так хотела привязать его к себе, что пыталась устроить на работу в пекарню своих родителей. Кроме того, выяснилось, что именно там женщина изнасиловала школьника. Они также вступали в сексуальные отношения в автомобиле учительницы.

Ранее сообщалось, что Риццителло получила 10 лет тюрьмы за свои преступления. Ее пожизненно внесут в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

