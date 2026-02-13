Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 13 февраля 2026Из жизни

Замужняя учительница сделала аборт после секса со школьником

В США замужняя учительница сделала аборт после романа со школьником
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В США стали известны подробности о преступлениях замужней учительницы из штата Нью-Джерси Джули Риццителло. Об этом пишет Star News.

37-летняя Риццителло преподавала английский язык в школе города Уолл, округ Монмут, пока ее не арестовали в июле 2024 года. Женщину обвинили в том, что она занималась сексом с двумя школьниками: с одним — в 2017 году, с другим — в 2024 году.

Первый пострадавший рассказал, что во время их тайного романа женщина была замужем. Это не помешало ей в январе 2018 года забеременеть от ученика, хотя она и утверждала, что бесплодна. Поскольку было очевидно, что муж не мог быть отцом ребенка, женщина решила сделать аборт.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

По утверждению ученика, однажды учительница позвала его в свой кабинет и рассказала, что ей снился их секс. Женщина так сильно хотела привязать к себе мальчика, что просила его устроиться на работу в пекарню ее семьи.

Он признался, что был по-настоящему зависим от учительницы. Юноша даже бросил колледж, чтобы вернуться домой к Риццителло. По словам пострадавшего, отношения с женщиной отразились на всей его жизни. С тех пор он не может заводить романы со сверстницами.

Риццителло приговорили к 10 годам тюрьмы. На свободе у нее осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что в штате Вермонт, США, полиция арестовала бывшую учительницу Эшли Гудвин за сексуальное насилие, которое произошло почти 20 лет назад. Согласно расследованию, она совратила 14-летнего школьника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Любителям онлайн-покупок рассказали о защите от мошенников

    Дмитриев оценил главы британской госслужбы строчкой из Queen

    Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады

    В Красноярском крае возбудили новые дела против похищавшей женщин банды

    Замужняя учительница сделала аборт после секса со школьником

    Открыт новый способ омоложения клеток мозга

    Удары «Гераней» по целям в Одессе попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok