Замужняя учительница сделала аборт после секса со школьником

В США замужняя учительница сделала аборт после романа со школьником

В США стали известны подробности о преступлениях замужней учительницы из штата Нью-Джерси Джули Риццителло. Об этом пишет Star News.

37-летняя Риццителло преподавала английский язык в школе города Уолл, округ Монмут, пока ее не арестовали в июле 2024 года. Женщину обвинили в том, что она занималась сексом с двумя школьниками: с одним — в 2017 году, с другим — в 2024 году.

Первый пострадавший рассказал, что во время их тайного романа женщина была замужем. Это не помешало ей в январе 2018 года забеременеть от ученика, хотя она и утверждала, что бесплодна. Поскольку было очевидно, что муж не мог быть отцом ребенка, женщина решила сделать аборт.

По утверждению ученика, однажды учительница позвала его в свой кабинет и рассказала, что ей снился их секс. Женщина так сильно хотела привязать к себе мальчика, что просила его устроиться на работу в пекарню ее семьи.

Он признался, что был по-настоящему зависим от учительницы. Юноша даже бросил колледж, чтобы вернуться домой к Риццителло. По словам пострадавшего, отношения с женщиной отразились на всей его жизни. С тех пор он не может заводить романы со сверстницами.

Риццителло приговорили к 10 годам тюрьмы. На свободе у нее осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что в штате Вермонт, США, полиция арестовала бывшую учительницу Эшли Гудвин за сексуальное насилие, которое произошло почти 20 лет назад. Согласно расследованию, она совратила 14-летнего школьника.

