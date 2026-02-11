Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
02:00, 11 февраля 2026Из жизни

Учительницу обвинили в сексе с подростком спустя 20 лет

В США учительница совратила подростка и попала под арест спустя 20 лет
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

В штате Вермонт, США, полиция арестовала бывшую учительницу Эшли Гудвин за сексуальное насилие, которое произошло почти 20 лет назад. Об этом сообщает NBC Boston.

Гудвин обвинили в том, что в 2007-2009 годах она состояла в запретных отношениях с подростком. Согласно полицейскому расследованию, она совратила 14-летнего школьника, будучи его учительницей, и неоднократно занималась с ним сексом.

43-летняя женщина попалась только в ноябре 2025 года. Были ли у нее еще жертвы — неизвестно. Сейчас Гудвин ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в американском городе Тайлер, штат Техас, сотрудницу школы уличили в совращении 16-летнего подростка. Их нашли обнаженными в автомобиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
