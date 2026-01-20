Обнаженную сотрудницу школы арестовали после секса с учеником в автомобиле

В США сотрудницу школы уличили в сексе с несовершеннолетним в автомобиле

В американском городе Тайлер, штат Техас, сотрудницу школы уличили в совращении 16-летнего подростка. Об этом сообщает KLTV.

Полицейский, патрулировавший парк Fun Forest после закрытия, заметил автомобиль с включенными фарами. На заднем сиденье находились Анахи Арельяно, работавшая помощницей учителя в начальной школе, и 16-летний школьник. Оба были обнажены.

Полицейский пришел к выводу, что они занимались сексом. Арельяно не стала это отрицать. Подросток сначала солгал полицейскому о своем возрасте, но затем признался, что ему 16 лет. Женщину арестовали и доставили в тюрьму округа Смит. Ее обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетним.

Ранее в Великобритании учительница, которая родила ребенка от школьника, получила новое наказание. Женщину пожизненно лишили права преподавать на территории Англии.