Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 26 декабря 2025Из жизни

Родившей от 16-летнего школьника учительнице назначили новое наказание

Родившей от 16-летнего школьника учительница запретили преподавать пожизненно
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Peter Byrne / PA Images via Getty Images

В Великобритании учительница, которая совратила двух школьников и родила ребенка от одного из них, получила пожизненный запрет на преподавание. Об этом сообщает The Independent.

31-летнюю Ребекку Джойнс из города Солфорд, графство Большой Манчестер, обвинили в сексуальных отношениях с 15-летним учеником в 2022 году. Она внесла за себя залог и вышла на свободу до суда. После этого она совратила 16-летнего подростка, неоднократно вступала в ним в сексуальные отношения, забеременела и родила ребенка. Джойнс отрицала связь с первым юношей и утверждала, что вступила в половую связь со вторым только после того, как он бросил школу, а ее уволили.

Тем не менее в июле 2024 года Джойнс приговорили к шести с половиной годам тюрьмы. В декабре начались онлайн-слушания Агентства по регулированию деятельности учителей с целью запретить бывшей учительнице преподавать. Она отказалась от участия в процессе, поэтому новое наказание ей назначили заочно. Агентство пожизненно лишило Джойнс права на работу в школах, колледжах, детских домах и других заведениях на территории Англии, где обучаются дети и подростки.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Вынося решение, комиссия агентства отметила, что преступления бывшей учительницы оказали глубокое влияние на ее жертв, и она «не думала о серьезных последствиях своих действий».

Ранее в США арестовали учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и несколько месяцев насиловала их. Женщина внесла за себя залог и вышла из тюрьмы до суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    Раскрыт план Зеленского по обману Трампа

    Мужчина элегантно отомстил шумным строителям соседнего дома

    Россиянам рассказали о сокращенном рабочем дне перед Новым годом

    Трамп заявил о «смертоносных» ударах по Нигерии

    Россиян предложили перевести на шестидневную рабочую неделю

    Назван проверенный способ ускорить смартфон

    Родившей от 16-летнего школьника учительнице назначили новое наказание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok