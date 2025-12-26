Родившей от 16-летнего школьника учительнице назначили новое наказание

Родившей от 16-летнего школьника учительница запретили преподавать пожизненно

В Великобритании учительница, которая совратила двух школьников и родила ребенка от одного из них, получила пожизненный запрет на преподавание. Об этом сообщает The Independent.

31-летнюю Ребекку Джойнс из города Солфорд, графство Большой Манчестер, обвинили в сексуальных отношениях с 15-летним учеником в 2022 году. Она внесла за себя залог и вышла на свободу до суда. После этого она совратила 16-летнего подростка, неоднократно вступала в ним в сексуальные отношения, забеременела и родила ребенка. Джойнс отрицала связь с первым юношей и утверждала, что вступила в половую связь со вторым только после того, как он бросил школу, а ее уволили.

Тем не менее в июле 2024 года Джойнс приговорили к шести с половиной годам тюрьмы. В декабре начались онлайн-слушания Агентства по регулированию деятельности учителей с целью запретить бывшей учительнице преподавать. Она отказалась от участия в процессе, поэтому новое наказание ей назначили заочно. Агентство пожизненно лишило Джойнс права на работу в школах, колледжах, детских домах и других заведениях на территории Англии, где обучаются дети и подростки.

Вынося решение, комиссия агентства отметила, что преступления бывшей учительницы оказали глубокое влияние на ее жертв, и она «не думала о серьезных последствиях своих действий».

Ранее в США арестовали учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и несколько месяцев насиловала их. Женщина внесла за себя залог и вышла из тюрьмы до суда.