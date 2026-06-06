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23:19, 6 июня 2026Бывший СССР

Экс-помощник Кучмы раскритиковал фон дер Ляйен из-за решения по Украине

Соскин раскритиковал фон дер Ляйен из-за ее инициативы в отношении беженцев с Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершит преступление против украинцев, если поддержит отмену временной защиты на территории Евросоюза для них. К такому выводу пришел в эфире своего YouTube-канала экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Надо завалить Европейский суд по правам человека требованиями и претензиями. Должен быть официальный документ, который будет послан фон дер Ляйен. Она должна на него отреагировать», — отметил эксперт.

По мнению Соскина, если глава ЕК «поддержала эту инициативу, то она просто преступница». Экс-помощник Кучмы считает, что если ЕС отменит защиту украинцев, то он проигнорирует тот факт, что в Киеве установилась диктатура.

Ранее западные СМИ сообщили, что в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить механизм временной защиты для украинцев, подлежащих призыву.

В свою очередь, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что призыв Владимира Зеленского к Евросоюзу об отмене временной защиты для украинцев мобилизационного возраста спровоцирует их новое бегство из страны. Как отметил он, цель у Киева одна — увеличить масштабы мобилизации в армию.

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