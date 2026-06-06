Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:50, 6 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Константиновке

ВС России прорвались на северные и западные окраины Константиновки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвались на северные и западные окраины Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). О продвижении Российской армии сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«В Константиновке продолжаются ожесточенные бои за микрорайоны Берестовой, Нулевой, Второй и Центральный, а также за промышленную зону восточнее Цинкового микрорайона», — цитирует канал украинских аналитиков.

Уточняется, что российские штурмовики продвигаются и закрепляются в западной, северо-западной и северной частях города. При этом оперативная обстановка для украинских военных ухудшается с каждым днем, отмечает канал.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских штурмовиков в Константиновке. Он подчеркивал, что активные бои продолжаются в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о бое со спецназовцами ВСУ в Черном море

    В России заявили о готовности к новым отношениям с США

    Билан резко отреагировал на вопрос о новой возлюбленной

    Стало известно о продвижении ВС России в Константиновке

    В Киеве девушка распылила газ в полицейского при мобилизации ее парня

    Стало известно о новой договоренности между Россией и Украиной

    В российском регионе разбился легкомоторный летательный аппарат

    Кадры насильственной мобилизации на Украине шокировали ирландского журналиста

    Матч блогеров и стримеров побил рекорд посещаемости стадиона РПЛ за последние семь лет

    Израиль заподозрили в прослушке спецпосланника президента США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok