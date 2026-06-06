В России заявили о готовности к новым отношениям с США

Новак заявил, что Россия открыта к новым отношениям с США

Россия никогда не отказывалась от взаимодействия с Соединенными Штатами. Сейчас Москва открыта и готова к новым отношениям с Вашингтоном, заявил российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу NBC на полях Петербургского международного экономического форума.

«Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам ... Мяч на вашей стороне», — сказал чиновник.

Ранее спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп искренне настроен на восстановление отношений с Россией.