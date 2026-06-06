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Культура
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22:52, 6 июня 2026Культура

Билан резко отреагировал на вопрос о новой возлюбленной

Билан отказался раскрывать личность своей возлюбленной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский певец Дима Билан на пресс-подходе премии МУЗ-ТВ резко отреагировал на вопрос о его новой возлюбленной и отказался прямо на него отвечать. Об этом сообщает URA.Ru.

Журналисты обратились к исполнителю с вопросом о том, когда он представит общественности свою девушку. «Когда лягушки будут господа», — сказал Билан. Тогда журналисты поинтересовались, была ли возлюбленная в зале во время его выступления. В ответ на это певец сморщился и сказал: «Я ответил на ваш вопрос».

О том, что у Билана есть девушка, стало известно в конце мая. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Натальная карта».

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