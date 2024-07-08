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00:31, 8 июля 2024Из жизни

Родившую от 16-летнего подростка учительницу посадили на шесть лет

В Великобритании учительница родила от подростка и получила шесть лет тюрьмы

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Великобритании учительницу, которая занялась сексом с двумя подростками и родила ребенка от одного из них, посадили в тюрьму на шесть с половиной лет. Об этом сообщает Sky News.

30-летнюю Ребекку Джойнс из города Солфорд, графство Большой Манчестер, обвинили в сексуальных отношениях с 15-летним учеником в 2022 году. Она получила возможность внести за себя залог и вышла на свободу до суда.

После этого она совратила 16-летнего подростка, неоднократно занималась с ним сексом, забеременела и родила ребенка. Джойнс отрицала половую связь с первым юношей и утверждала, что вступила в половую связь со вторым только после того, как он бросил школу, а ее уволили.

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При этом второй школьник заявил в суде, что женщина «манипулировала им и подвергала психологическому и сексуальному насилию». Кроме того, он сказал, что был круглым отличником и бросил учебу из-за Джойнс, что «раскололо его семью». «Теперь мне очень трудно думать о новых отношениях из-за негативного опыта, пережитого с Ребеккой», — сказал юноша.

Джойнс, по данным следствия, тяжело переживала разрыв долгих отношений, который случился во время пандемии COVID-19, и ей льстило внимание со стороны подростков. Она воспользовалась их расположением и вступила с ними в сексуальную связь.

В мае суд признал Джойнс виновной, а 4 июля приговорил ее к шести с половиной годам тюремного заключения.

Ранее в Австралии вынесли приговор 62-летней учительнице, совратившей 14-летнюю подопечную. Преступление, которое рассматривалось в суде, было совершено в 1990-е годы.

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      Никита Савин
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