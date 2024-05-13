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07:30, 13 мая 2024Из жизни

Обвиняемая в совращении школьника учительница родила от другого ученика

В Великобритании обвиняемая в совращении школьника родила от другого подростка
Ребекка Джойнс

Ребекка Джойнс. Фото: Steve Allen / dailystar

В Великобритании учительница, обвиняемая в совращении школьника, вышла под залог и родила от другого ученика. Об этом сообщает Daily Star.

Ребекку Джойнс из города Солфорд, графство Большой Манчестер обвинили в сексуальных отношениях с 15-летним учеником в 2022 году. Она вышла из-под стражи под залог, однако ей запретили общаться без свидетелей с лицами младше 18 лет.

Пока велось судебное разбирательство, прокурор Джо Олдман нашел еще одного малолетнего сексуального партнера учительницы. Подросток рассказал, что начал общаться с Джойнс, когда она была уже отстранена от работы. Она присылала ему интимные фотографии. Когда ему исполнилось 16 лет, у них завязались сексуальные отношения. Джойнс уверяла подростка, что не может забеременеть из-за синдрома поликистозных яичников, однако в итоге родила от него сына.

Преподавательница отрицает вину, поскольку на момент полового акта подросток достиг возраст согласия, а она уже не работала в школе. Судебное разбирательство продолжается.

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Отношения Джойнс с первой жертвы начались с того, что Джойнс дала ученику десять из 11 цифр номера телефона и предложила угадать последнюю. Затем она пригласила подростка в свою квартиру. Джойнс забрала его на своей машине, подарила ремень Gucci за 345 фунтов стерлингов (39,3 тысячи рублей) и склонила к сексу. Она несколько раз повторила, что никто не должен об этом знать. Однако подросток рассказал о произошедшем своим друзьям — поползли слухи. На Джойнс анонимно донесли, тогда ее делом занялась полиция.

Ранее сообщалось, что учительница актерского мастерства занялась сексом со школьником в актовом зале. Женщина из Техаса состояла в сексуальной связи с учеником два года, ее арестовали.

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      Юлия Юткина
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