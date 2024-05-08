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02:01, 8 мая 2024Из жизни

Учительница актерского мастерства занялась сексом со школьником в актовом зале

В США учительница из Техаса занялась сексом с учеником в актовом зале школы

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

В США арестовали школьную учительницу из штата Техас, которая два года состояла в романтической связи со школьником. Об этом сообщает KPRC-TV.

В центре разбирательств оказалась 26-летняя Валери Лорен Мата, которая учила актерскому мастерству старшеклассников в школе Dekaney High School в Хьюстоне. Юноша рассказал, что познакомился с учительницей, когда ему было 16 лет. Он случайно отправил ей некое сообщение сексуального характера. Женщина перезвонила ему, чтобы узнать, в чем дело. Позже она позвонила ученику «в состоянии подпития» и спросила, не хочет ли он заняться с ней сексом.

Позже она пригласила школьника записаться в ее студию и попросила его друзей уговорить его сделать это. Когда юноше исполнилось 18 лет, он постоянно переписывался с Матой на интимные темы и обменивался с ней фото и видео сексуального содержания. В распоряжении полиции оказались кадры с камер наблюдения школы, снятые в марте. На них видно, как женщина входит одна в актовый зал, а позже туда заходит ученик. Он признался, что в тот день они впервые занялись сексом.

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Через несколько дней переписку с Матой обнаружили родители школьника и сообщили о ней в школу. 18 марта к женщине явились полицейские. Она удивилась обвинениям и сказала: «Разве это имеет значение, если ему исполнилось 18?» После этого Мата уволилась из школы.

6 мая женщину арестовали и обвинили по уголовной статье. Администрация школы выпустила специальное заявление, в котором пообещала предоставить следствию всю необходимую информацию.

Ранее в американском штате Висконсин учительницу арестовали за преступную связь с 11-летним учеником. Выяснилось, что она признавалась мальчику в любви и целовала его.

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      Никита Савин
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