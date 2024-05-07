Учительницу арестовали за поцелуи с 11-летним школьником

Учительницу из Висконсина обвинили в преступной связи с 11-летним школьником

В американском штате Висконсин учительницу арестовали за преступную связь с 11-летним учеником. Об этом сообщает CBS News.

На 24-летнюю преподавательницу Мэдисон Бергманн подали жалобу в полицию. Ее обвинили в сексуальном насилии над малолетним ребенком.

Мать школьника заметила, что ее сын разговаривал по телефону с Бергманн почти каждый день. Когда она отобрала у мальчика телефон, то нашла в нем его переписку с учительницей. В ней они обсуждали свои встречи в обеденный перерыв и после школы.

При обыске в рюкзаке Бергманн обнаружили записки, которыми она обменивалась с мальчиком. В одной из них Бергманн написала: «Я знаю, что у нас особые отношения, и я люблю тебя больше, чем кого-либо в мире, но я должна быть взрослой и остановиться». Полицейские предполагают, что преподавательница и ученик целовались.

Бергманн отпущена под залог. Ей запрещено находиться на территории школы и посещать школьные мероприятия. Судебное заседание по делу пройдет 30 мая.

Ранее сообщалось, что учительница из США напоила школьников спиртным в баре. С одним из них она переспала.