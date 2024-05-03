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00:30, 3 мая 2024Из жизни

Учительница напоила школьников спиртным и переспала с одним из них

New York Post: учительница из США напоила ученика в баре и переспала с ним

Фото: Slidell Police Department

В США под суд попала учительница средней школы из штата Луизиана, которая напоила школьников алкоголем и совратила одного из них. Об этом пишет New York Post.

Расследование в отношении 35-летней Алексы Вингертер началось в марте, после того как на нее поступило несколько анонимных жалоб о неподобающих отношениях с учениками школы города Слайдел.

Полиция провела несколько допросов и обысков, в результате чего выяснилось, что Вингертер отправляла школьникам свои фотографии в обнаженном виде, а также водила их по барам и поила спиртным. Кроме того, нашлись доказательства, что женщина переспала «как минимум с одним учеником», которому на тот момент было 18 лет.

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Во вторник, 30 апреля, Вингертер арестовали и обвинили в неподобающих сексуальных отношениях между учителем и учеником, а также в приобретении алкогольных напитков для лиц младше 21 года. Школьный совет постановил уволить женщину. Расследование продолжается.

Ранее в США под суд попала учительница из штата Калифорния, которая изнасиловала школьника на территории учебного заведения. Расследование против 46-летней Мишель Солис началось после того, как в школе начали распространяться слухи о ее неподобающих отношениях с учеником.

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      Никита Савин
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