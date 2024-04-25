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07:42, 25 апреля 2024Из жизни

Учительница занялась сексом с 14-летним подростком в классе

В США учительница изнасиловала 14-летнего ученика в классе школы

Фото: Butte County District Attorney's Office

В США идет суд над учительницей из штата Калифорния, которая изнасиловала школьника на территории учебного заведения. Об этом сообщает KRCR-TV.

В центре разбирательств оказалась 46-летняя Мишель Солис из города Гридли. Расследование против нее началось в октябре 2023 года. Тогда по школе начали ходить слухи, что Солис имела сексуальные отношения с учеником средней школы. Вскоре полицейские нашли фотографии женщины в обнаженном виде у нескольких учеников.

Следователи установили, что в 2021 году учительница отправила подростку свои непристойные снимки, а позже заперлась с ним в школьном классе и занялась сексом. Женщину арестовали 13 ноября 2023-го, но вскоре выпустили под залог.

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В апреле окружной прокурор заявил, что Солис призналась в совершенном преступлении. Ее внесут в список лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности. Приговор женщине вынесут 6 июня. Ей грозит до четырех лет тюрьмы.

Ранее в США учительницу и ее сына обвинили в сутенерстве. По информации стороны обвинения, они склонили к занятию проституцией трех подростков.

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      Никита Савин
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