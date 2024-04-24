Учительницу из США обвинили в сутенерстве

Учительница из Техаса склоняла подростков к проституции. Об этом пишет 11 KHOU.

22 апреля бывшая преподавательница, 42-летняя Кедрия Григсби, и ее 21-летний сын Роджер Мэджи предстали перед судом. Пару обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и принуждении к проституции. По информации стороны обвинения, они занимались сутенерством и склонили к проституции трех несовершеннолетних подростков. Григсби улыбалась в зале суда и отвергала все обвинения в свой адрес.

По словам шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса, жертвами стали 15, 16 и 17-летние школьницы, которые до этого сбежали из дома. Следователи заявили, что Григсби предлагала им остановиться в мотеле, чтобы заслужить их доверие. «Следователь установил, что по крайней мере один раз Григсби заплатила за номер в мотеле, который использовался для проституции», — заявил судья на предыдущем слушании.

По словам прокуроров, следователи искали улики в номере мотеля, за который заплатила Григсби, когда одна из предполагаемых жертв вошла в комнату. Увидев полицейских, девушка выбежала и села в серебристую машину, которой, предположительно, управляла Григсби. По их словам, в автомобиле также находилась как минимум еще одна пострадавшая.

Григсби и ее сын, арестованный в 2022 году, якобы использовали специальное приложение для перевода денег. Кроме того, следователи обнаружили текстовые сообщения между ними, в которых говорилось о платежах и гонорарах за проституцию, а также переписку Мэджи с жертвами.

Родители одной из жертв, которые одними из первых обратились в полицию, теперь утверждают, что, узнав о преступлениях Григсби, школьная администрация ничего не сделала, не обратилась в полицию и даже не отстранили женщину от работы. Представители школы говорят, что это не так.

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