Замужнюю учительницу застали голой в машине со школьником

Замужнюю школьную учительницу из американского штата Небраска арестовали за секс с несовершеннолетним. Об этом сообщает KLKN.

45-летнюю Эрин Уорд застали голой в машине мужа после того, как полиция получила звонок о подозрительном автомобиле на улице. Правоохранители обнаружили женщину на заднем сиденье с 17-летним учеником школы, в которой она преподавала.

Когда юноша осознал, что его заметили, то запаниковал, пересел на водительское сиденье и попытался уехать от полиции. Он не справился с управлением и устроил аварию, после чего полураздетый выскочил из машины и скрылся. Правоохранители нашли его на улице спустя час, он был в одних футболке, трусах и носках.

Уорд арестовали на месте происшествия. Она одевалась на заднем сиденье автомобиля, когда с ней заговорили полицейские. Женщина рассказала, что работает в школах города Омаха в качестве замещающего учителя. Уорд также призналась, что занималась сексом с 17-летним учеником.

Женщину обвинили в сексуальном насилии над учеником со стороны сотрудника школы. Расследование по ее делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в США арестовали сотрудницу школы, подозреваемую в растлении малолетней ученицы. 26-летнюю Селену Перес обвинили в непристойных актах с участием ребенка младше 14 лет.