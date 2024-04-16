Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 16 апреля 2024Из жизни

Замужнюю учительницу застали голой в машине со школьником

Фото: Forewer / Shutterstock / Fotodom

Замужнюю школьную учительницу из американского штата Небраска арестовали за секс с несовершеннолетним. Об этом сообщает KLKN.

45-летнюю Эрин Уорд застали голой в машине мужа после того, как полиция получила звонок о подозрительном автомобиле на улице. Правоохранители обнаружили женщину на заднем сиденье с 17-летним учеником школы, в которой она преподавала.

Когда юноша осознал, что его заметили, то запаниковал, пересел на водительское сиденье и попытался уехать от полиции. Он не справился с управлением и устроил аварию, после чего полураздетый выскочил из машины и скрылся. Правоохранители нашли его на улице спустя час, он был в одних футболке, трусах и носках.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Уорд арестовали на месте происшествия. Она одевалась на заднем сиденье автомобиля, когда с ней заговорили полицейские. Женщина рассказала, что работает в школах города Омаха в качестве замещающего учителя. Уорд также призналась, что занималась сексом с 17-летним учеником.

Женщину обвинили в сексуальном насилии над учеником со стороны сотрудника школы. Расследование по ее делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в США арестовали сотрудницу школы, подозреваемую в растлении малолетней ученицы. 26-летнюю Селену Перес обвинили в непристойных актах с участием ребенка младше 14 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Стычки, провокации и задержания. В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг против принятия закона об иноагентах

      В США заявили о готовности вернуться к исполнению ДСНВ

      Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась в топе без бюстгальтера

      Посол России заявил о превращении Украины в полигон для биологических программ

      На Украине назвали причины вхождения в тяжелейший период в истории страны

      В Белом доме высказались о разделении проекта о помощи Украине и Израилю

      Глава МЧС прибыл в Курганскую область

      Россия выразила признательность МАГАТЭ за оперативное осуждение атак на ЗАЭС

      Стало известно о росте числа атак на Запорожскую АЭС

      Гросси заявил о планах посетить Россию и Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше