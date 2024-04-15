Сотрудница школы попала в тюрьму за растление малолетней ученицы

В США сотрудницу школы обвинили в непристойных актах с ребенком младше 14 лет

В американском городе Сельма, штат Калифорния, арестована сотрудница школы, подозреваемая в растлении малолетней ученицы. Об этом сообщает KFSN.

26-летнюю Селену Перес обвинили в непристойных актах с участием ребенка младше 14 лет, попытке организовать встречу с несовершеннолетней и еще одном преступлении, которое, согласно уголовному кодексу штата Калифорния, подразумевает прикосновение к половым органам жертвы вопреки ее воле с целью получения сексуального удовлетворения.

Других подробностей о сути произошедшего нет. После ареста женщина попала в тюрьму, но затем выплатила залог величиной 75 тысяч долларов (семь миллионов рублей) и вышла на свободу до суда. Руководство школы заявило, что сотрудничает со следствием.

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