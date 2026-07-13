Эксперт допустил замедление цикла снижения ключевой ставки в России

Фурзикова: Цикл снижения ключевой ставки в России может оказаться медленнее ожидаемого

Цикл снижения ключевой ставки в России может оказаться медленнее ожидаемого. Такое развитие событий допустила финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По итогам заседания совета директоров 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых, хотя от него ожидали более решительного шага. Представители регулятора отметили, что пространство для снижения ключевой ставки в России сузилось вопреки росту бюджетных рисков.

По мнению эксперта, после последнего решения Банка России сложно говорить об уверенном движении ставки вниз, так как регулятор встал перед непростым выбором.

«С одной стороны, экономика растет медленно, свежая статистика за май выглядит неровной, а рост ВВП фактически приблизился к нулевым значениям. С другой стороны, Банк России по-прежнему учитывает сохраняющиеся бюджетные риски и ситуацию с инфляцией формирующуюся в том числе и на топливном рынке. Поэтому факторов неопределенности остается много, а риторика регулятора может меняться в зависимости от того, какие риски он считает ключевыми в конкретный момент», — пояснила Фурзикова.

В текущих условиях борьба с инфляцией все заметнее пересекается с задачей поддержания экономического роста. Для Банка России сохранение контроля над инфляцией остается ключевым ориентиром, но при слабой экономической динамике длительное сохранение денежно-кредитной политики (ДКП) жесткой может усилить напряженность для бизнеса и потребителей. При отсутствии новых шоков к концу года ключевая ставка будет ближе к 13 процентам, допустила представитель «Альфа-Денег». Для снижения показателя до уровня около 11 процентов ЦБ должен увидеть более устойчивое снижение инфляционных рисков и большую определенность по бюджету и ценовой динамике.

