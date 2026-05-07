В ЦБ заявили о сужении пространства для снижения ставки

ЦБ: Пространство для снижения ключевой ставки в России сузилось

Пространство для снижения ключевой ставки в России сузилось вопреки росту бюджетных рисков. Об этом заявили в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) РФ.

В резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 апреля регулятор отметил, что экономика страны полностью вышла из состояния перегрева в первом квартале 2026 года или близка к этому.

«Несмотря на сохраняющиеся проинфляционные риски со стороны бюджетной политики, пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, хотя и сократилось. Даже при более высоком бюджетном импульсе накопленная жесткость денежно-кредитных условий позволяет продолжить смягчение политики», — отметили в ЦБ.

Ранее в регуляторе объяснили высокую ключевую ставку заботой об экономике. Центробанк работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а не долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции.

Жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) влияет на спрос, то есть на желание людей и бизнеса тратить доходы или брать кредиты на покупку товаров и услуг, а ее повышенный уровень позволяет сблизить темпы роста спроса и предложения и опустить инфляцию до четырех процентов, пояснили представители ЦБ.

По итогам заседания совета директоров 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых, хотя от него ожидали более решительного шага. Также регулятор подал жесткий сигнал относительно следующих заседаний, указав, что готов был уже в апреле остановить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП).