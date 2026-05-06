Банк России объяснил высокую ключевую ставку заботой об экономике

ЦБ объяснил медленное снижение ключевой ставки работой на долгосрочный рост ВВП

Центробанк работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а на долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции. Об этом, отвечая на вопросы подписчиков, регулятор рассказал в своем Telegram-канале.

«Когда ЦБ будет работать на рост экономики, а не на снижение инфляционных ожиданий?» — говорилось в процитированном сообщении, которое прямо отсылает к традиционной претензии по поводу слишком медленного снижения ключевой ставки.

В Банке России объяснили, что ставка влияет на спрос, то есть на желание людей и бизнеса тратить доходы или брать кредиты на покупку товаров и услуг, а ее повышенный уровень позволяет сблизить темпы роста спроса и предложения и опустить инфляцию до четырех процентов.

Инфляционные ожидания служат в этом процессе вспомогательным элементом, упрощающим задачу по охлаждению спроса и снижению инфляции. «Если высокие, как сейчас, — то задача становится сложнее. Ведь чем выше ожидания, тем скорее люди и бизнес предпочтут расходовать средства, а не сберегать», — заключили в ЦБ.

По итогам заседания совета директоров Центробанка 24 апреля регулятор снизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых, хотя от него ожидали более решительного шага. Более того, ЦБ подал жесткий сигнал относительно следующих заседаний, указав, что готов был уже в апреле остановить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). На этом фоне индекс Мосбиржи откатился до минимума с ноября прошлого года.