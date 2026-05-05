Российский фондовый рынок продолжил падение

Индекс Мосбиржи впервые с ноября прошлого года опустился ниже 2600 пунктов

В ходе торгов во вторник, 5 мая, индекс Мосбиржи впервые с 19 ноября прошлого года опустился ниже отметки 2600 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2590 пунктов. Индекс российских гособлигаций RGBI стабилен после снижения на прошлой неделе, оставаясь в районе 119,5 пункта.

Основной причиной негативной тенденции стала смена настроений инвесторов после заседания совета директоров Центробанка 24 апреля. Регулятор снизил ключевую ставку всего до 14,5 процента, а также дал жесткий сигнал относительно дальнейших действий.

Рост мировых цен на нефть, из-за которого в марте индекс Мосбиржи пробивал отметку в 2900 пунктов, перестал давать позитив на фондовом рынке из-за усиления атак на российскую нефтеперерабатывающую и транспортную инфраструктуру, глобальной неопределенности и общей ситуации в национальной экономике.

Ранее сообщалось, что российская промышленность укрепилась в пессимизме. В апреле российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей упал до 48,1 пункта против 48,3.