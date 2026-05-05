Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 5 мая 2026Экономика

Российский фондовый рынок продолжил падение

Индекс Мосбиржи впервые с ноября прошлого года опустился ниже 2600 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ходе торгов во вторник, 5 мая, индекс Мосбиржи впервые с 19 ноября прошлого года опустился ниже отметки 2600 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2590 пунктов. Индекс российских гособлигаций RGBI стабилен после снижения на прошлой неделе, оставаясь в районе 119,5 пункта.

Основной причиной негативной тенденции стала смена настроений инвесторов после заседания совета директоров Центробанка 24 апреля. Регулятор снизил ключевую ставку всего до 14,5 процента, а также дал жесткий сигнал относительно дальнейших действий.

Рост мировых цен на нефть, из-за которого в марте индекс Мосбиржи пробивал отметку в 2900 пунктов, перестал давать позитив на фондовом рынке из-за усиления атак на российскую нефтеперерабатывающую и транспортную инфраструктуру, глобальной неопределенности и общей ситуации в национальной экономике.

Ранее сообщалось, что российская промышленность укрепилась в пессимизме. В апреле российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей упал до 48,1 пункта против 48,3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Раскрыты истинные причины попыток ЕС продолжить конфликт на Украине

    Победительницу «Битвы экстрасенсов» покусала собака

    Во Франции возмутились пением Макрона в Ереване

    Великобритания расширила санкции против России

    Генерал назвал возможное место запуска дронов по региону в 1000 километров от границы

    Политолог спрогнозировал действия Киева на 9 Мая

    Дерматолог назвала худшее натуральное средство гигиены

    Вероятность удара ВСУ по параду на 9 Мая в Москве оценили

    Москвичам рассказали о погоде 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok