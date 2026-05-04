13:24, 4 мая 2026Экономика

Настроения в российской промышленности стали хуже

S&P: Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ упал до 48,1 пункта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В апреле российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, упал до 48,1 пункта против 48,3 в марте и 49,5 пункта в феврале. Об этом говорится в отчете S&P Global.

Производственные компании сообщили о дальнейшем ухудшении условий работы. Речь идет о продолжающемся падении объема производства, новых заказов и занятости. Отдельно отмечается, что последняя падает самыми быстрыми темпами за четыре года. Одновременно в апреле усилилось инфляционное давление.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает, что в целом в промышленности преобладают оптимистичные настроения, а ниже — пессимизм. Опрос проводился в период с 9 по 24 апреля.

Главной причиной негативной динамики бизнес считает падение покупательной способности потребителей. Впрочем, по сравнению с мартом темпы снижения замедлились.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил об улучшении в апреле индекса деловой среды на 2,4 пункта, до 46,2 пункта. Тем не менее такой результат говорит о сохраняющихся пессимистических настроениях предпринимателей.

Вместе с тем Росстат отчитался о резком росте российской промышленности в марте. После падения с начала года она увеличила выпуск сразу на 2,3 процента в годовом выражении, хотя даже такой результат, а также значительный пересчет показателей за прошлые месяцы не позволили выйти в плюс по итогам квартала.

