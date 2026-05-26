02:00, 26 мая 2026Наука и техника

США рассказали о сбитом над озером Гурон НЛО

Иван Потапов
Фото: Leslie Milller / Shutterstock / Fotodom

Истребитель Национальной гвардии США F-16 в феврале 2023 года сбил неопознанный летающий объект (НЛО) над озером Гурон. Об этом со ссылкой на видео Пентагона пишет TWZ.

Сбитым на американско-канадской границе НЛО оказался китайский аэростат. Для перехвата аэростата использовалась ракета AIM-9X Sidewinder. По данным спецслужб, изучение обломков сбитого объекта показало, что он не представляет угрозы для нацбезопасности Соединенных Штатов.

По данным портала, всего в то время США перехватили три объекта. О происхождении двух других НЛО, замеченных вблизи американской Аляски и канадской территорией Юкон, не сообщается.

TWZ отмечает, что проникновение китайских аэростатов в воздушное пространство Северной Америки демонстрирует потенциальную уязвимость американской противовоздушной обороны.

Ранее Министерство обороны США опубликовало новый блок секретных файлов об НЛО.

