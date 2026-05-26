Мужчина удивил секс-эксперта способностью достигать оргазма только при одном условии

Секс-колумнистка Сидни Саммерс рассказала о мужчине, который удивил ее способностью достигать оргазма при условии, что женщина кричит. Своим опытом женщина поделилась в колонке для Metro.

По словам Саммерс, во время первого секса с этим мужчиной она испытала оргазм, однако он решил, что его партнерша симулировала, так как ее крики были недостаточно громкими. После этого секс-эксперт вспомнила, что перед интимной близостью они смотрели порно, героиня которого очень громко стонало. Происходившее на экране показалось Саммерс забавным, а ее партнеру — возбуждающим.

Тогда колумнистка согласилась заняться сексом еще раз и стала кричать намеренно смешным тонким голосом, после чего мужчина очень быстро эякулировал. В их следующие встречи история повторилась, что расстроило Саммерс.

«Он явно снова смотрел свое любимое порно и ожидал, что секс будет выглядеть именно так. Но порно нереалистично, оно ничего не говорит о том, как на самом деле происходит близость. Это съемочная площадка с камерами и освещением, а не спальня, наполненная возбуждением», — отметила она. Колумнистка добавила, что вскоре интимные отношения с этим мужчиной наскучили ей.

Ранее сексолог Алессандра Араужо заявила, что взаимная мастурбация является одним из самых недооцененных и при этом мощных инструментов для улучшения сексуальных отношений. Как пояснила Араужо, наблюдение за мастурбирующим партнером позволит понять, стимуляция каких зон доставляет ему наибольшее удовольствие.