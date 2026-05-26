Поход за замороженной пиццей обернулся для мужчины попыткой угона чужой машины

Пользователь Reddit с ником Rese-_- рассказал, как угодил впросак, отправившись за покупками после работы. Купив все необходимое, он вышел на парковку, нашел свою машину, сел в нее и заметил в подстаканнике чужую бутылку с водой.

«Потом я заметил куртку на заднем сиденье. У меня старая серебристая Honda Civic, а на парковке стоял миллион таких же. Салон казался похожим, да и ключ в замке зажигания повернулся. Я секунду сидел, пытаясь вспомнить, не мог ли забыть куртку кто-нибудь из моих друзей, но потом глянул на приборную панель и понял, что пробег совершенно не соответствует действительности. Это наконец заставило меня осознать, что я сижу в чужой машине», — написал автор.

Он заглушил двигатель, вышел из автомобиля и увидел несущегося к нему молодого человека. Мужчина сходу начал оправдываться, показывая на свою машину, стоявшую напротив — это была та же модель такого же цвета. После этого он попытался объяснить историю с подошедшим ключом, чем вызвал недоверие, однако простой эксперимент подтвердил его слова.

«Через минуту парень рассмеялся и сказал, что видел меня изнутри магазина сидящим в его машине и нажимающим кнопки. Какая-то женщина неподалеку уже вызвала охрану, поэтому мне пришлось объяснять, что я случайно едва не угнал машину, держа в руках замороженную пиццу. Когда все закончилось, я открыл свою настоящую машину и просто сидел там минуту, размышляя, как я вообще пришел к этому моменту моей жизни», — заключил автор.

