Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 26 мая 2026Интернет и СМИ

Поход за замороженной пиццей обернулся для мужчины попыткой угона чужой машины

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Rese-_- рассказал, как угодил впросак, отправившись за покупками после работы. Купив все необходимое, он вышел на парковку, нашел свою машину, сел в нее и заметил в подстаканнике чужую бутылку с водой.

«Потом я заметил куртку на заднем сиденье. У меня старая серебристая Honda Civic, а на парковке стоял миллион таких же. Салон казался похожим, да и ключ в замке зажигания повернулся. Я секунду сидел, пытаясь вспомнить, не мог ли забыть куртку кто-нибудь из моих друзей, но потом глянул на приборную панель и понял, что пробег совершенно не соответствует действительности. Это наконец заставило меня осознать, что я сижу в чужой машине», — написал автор.

Материалы по теме:
Топ-20 самых дорогих машин в мире и в России: рейтинг элитных автомобилей
Топ-20 самых дорогих машин в мире и в России:рейтинг элитных автомобилей
4 марта 2026
Угасающий блеск прекрасной эпохи. Об этих автомобилях мечтал каждый житель СССР. Как советская роскошь гниет по всей стране?
Угасающий блеск прекрасной эпохи.Об этих автомобилях мечтал каждый житель СССР. Как советская роскошь гниет по всей стране?
11 мая 2026
«Люди начнут буквально бросать автомобили» Как топливный кризис поменяет отношение к машинам в мире?
«Люди начнут буквально бросать автомобили»Как топливный кризис поменяет отношение к машинам в мире?
16 мая 2026

Он заглушил двигатель, вышел из автомобиля и увидел несущегося к нему молодого человека. Мужчина сходу начал оправдываться, показывая на свою машину, стоявшую напротив — это была та же модель такого же цвета. После этого он попытался объяснить историю с подошедшим ключом, чем вызвал недоверие, однако простой эксперимент подтвердил его слова.

«Через минуту парень рассмеялся и сказал, что видел меня изнутри магазина сидящим в его машине и нажимающим кнопки. Какая-то женщина неподалеку уже вызвала охрану, поэтому мне пришлось объяснять, что я случайно едва не угнал машину, держа в руках замороженную пиццу. Когда все закончилось, я открыл свою настоящую машину и просто сидел там минуту, размышляя, как я вообще пришел к этому моменту моей жизни», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit элегантно отомстил полному незнакомцу за ужасную парковку. Автор посетовал, что расстояние между двумя машинами оказалось настолько маленьким, что ему пришлось забираться внутрь через пассажирское сиденье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноябрь 2026-го». Зеленский назвал срок завершения конфликта с Россией и озвучил условие

    Заявления Зеленского о Белоруссии удивили Запад

    Кардиолог предупредила о серьезной болезни из-за сидения по 8-10 часов в день

    В Литве высказался о нападении на Калининград

    Голодный крокодил набросился на смотрителя зоопарка

    Женщинам подсказали способ деликатно отказаться от анального секса

    Урсулу фон дер Ляйен уличили в противозаконных действиях

    Пленный рассказал о пивших алкоголь мобилизованных в ВСУ

    Выявлен фактор замедления биологического старения

    Мирошник заявил об одном решении Украины после слов Москвы о Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok