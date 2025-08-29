Интернет и СМИ
Водитель элегантно отомстил полному незнакомцу за ужасную парковку

Олег Давыдов
Пользователь Reddit с ником No_Employee2238 рассказал о том, как решил отомстить водителю, припарковавшемуся слишком близко к его автомобилю возле торгового центра. По его словам, расстояние между двумя машинами оказалось настолько маленьким, что ему пришлось забираться внутрь через пассажирское сиденье.

«Его машина стояла настолько близко к моей со стороны водителя, что туда не смог бы протиснуться даже ребенок. Проделав старый добрый маневр и забравшись в свою машину через пассажирское место, я подумал: "Почему этот придурок должен легко и непринужденно садиться в свою машину, если я не смог"», — написал автор.

После этого он решил немного выждать, и его терпение было вознаграждено. Вскоре с покупками вернулся водитель третьего автомобиля, который был припаркован с водительской стороны машины обидчика автора. Когда он уехал, No_Employee2238 перепарковал свою машину так, что лишил возмутившего его водителя возможности сесть в машину на водительское место. После этого он вышел из своей машины и стал ждать чуть поодаль.

«И вот минут через 15 кто-то самодовольный выходит из торгового центра, но улыбка стирается с его лица, как только он понимает, что не протиснется к водительскому месту. Парень оказался высоким и вовсе не худеньким, так что, открыв дверь со стороны пассажира, он минуты три потратил только на то, чтобы перекинуть ногу внутри салона», — торжествующе рассказал автор.

Когда водитель, наконец, уселся на свое место, автор поста неспешно подошел к своему автомобилю, сел в него и начал выезжать с парковочного места. Попутно он бросил взгляд на своего обидчика, улыбнулся ему и показал средний палец.

«Он выглядел растерянным, уже взбешенным даже этими несколькими минутами борьбы внутри салона. С чего бы мне показывать ему средний палец? На его лице проступает осознание. Мне нравится думать, что этот придурок только что понял, что моя машина до этого была на другой стороне», — заключил мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о грязной мести женщине, позволявшей своей небольшой собаке испражняться на тротуаре возле его дома. По словам мужчины, хозяйка отказывалась убирать фекалии своего животного.

