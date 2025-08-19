Мужчина грязно отомстил хозяйке испражнявшегося на его газон пса

Пользователь Reddit с ником DiscoChiligonBall рассказал о грязной мести женщине, позволявшей своей небольшой собаке испражняться на тротуаре возле дома и на газон автора во время утренних прогулок. По словам мужчины, никакие аргументы на хозяйку не действовали, и она отказывалась убирать за собой фекалии своего животного, хотя пакетики для этого были заботливо сложены автором в ящик неподалеку.

«Она из тех, кто выгуливает собаку, постоянно сидя в телефоне и слушая подкасты или разговаривая с кем-то. А ее собака — одно из тех длинношерстных пушистых животных, выглядящих так, будто их несколько раз головой врезали в стену. Она еще и агрессивна в отношении других собак, в том числе тех, что крупнее ее в 20 раз», — пожаловался автор.

Поняв, что по-доброму с женщиной договориться не удастся, мужчина разработал план мести. Для начала он просмотрел записи домовой камеры наблюдения и выяснил, что женщина проходит мимо его жилища каждый будний день в 8:02 или 8:03 — с собакой на поводке и в одежде делового стиля, поскольку после прогулки, видимо, отправляется на работу.

После этого он установил два автоматических разбрызгиватели воды для газона, оснащенные Wi-Fi-модулем для дистанционного управления. Далее автор поставил таймер включения на 8:03 и спокойно отправился на работу, чтобы оттуда подключиться к камере наблюдения.

«Собака направилась к обычному своему месту, на котором ее хозяйка всегда позволяет ей гадить, начала приседать, а затем... Двойные струи ледяной воды обрушиваются на ее собаку и на нее — в области талии. Сначала одна струя, через десять секунд — вторая. Она стояла там и кричала на камеру видеонаблюдения в течение 30 секунд, затем бросилась по траве, чтобы подобрать свою собаку, превратившуюся к этому моменту из пушистого, идеально ухоженного комка в грязную мокрую швабру, покрытую грязью и измельченным компостом из бычьего навоза, которым я заранее предусмотрительно удобрил газон», — рассказал мститель.

Когда женщина развернулась, чтобы унести собаку, она поскользнулась на свежих собачьих фекалиях, оставленных ее же псом, после чего упала прямо на навозную траву. Когда она встала, автор не смог сдержать хохота, поскольку ее деловой костюм превратился в месиво. После этого женщина ушла.

Однако на следующий день она вновь предприняла попытку выгулять собаку на том же месте. Правда, появилась она на 20 минут позже обычного, но у автора хватило терпения ее дождаться.

«Собака начинает приседать, я нажимаю кнопку. Ее яростный вопль был похож на крик пары диких лис в период течки. Ее собака снова превратилась из пушистого комочка в мокрую швабру. Но на этот раз животное не успело довести задуманное до конца. Поэтому, когда она схватила его, ей пришлось, помимо воды, уворачиваться от торпед дерьма, вырывающихся из его задницы и разлетающихся по всему тротуару и дорожке к улице», — порадовался автор.

В этот момент ее телефон упал на землю, сама она споткнулась и сломала каблук, а последний кусок собачьего кала взмыл в воздух, чтобы мгновением позже приземлиться на ее блузку. Женщина с питомцем убежали, но на следующий день появились снова. На этот раз пес остановился недалеко от газона, не желая продолжать прогулку, однако хозяйка с силой потянула его за собой.

Автор темы вновь включил разбрызгиватели, но те сработали с небольшой задержкой, что и спасло жертву от очередного холодного душа. После этого они снова скрылись и больше не появлялись: собаку теперь выгуливает сотрудница профильной службы, которая с удовольствием пользуется оставленными автором пакетиками для экскрементов.

