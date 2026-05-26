Женщинам подсказали способ деликатно отказаться от анального секса

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что если мужчина настаивает на анальном сексе, но женщина не хочет им заниматься, то делать этого не нужно. В своем Telegram-канале она подсказала способ деликатно отказаться от такого предложения.

Мелехина призвала объяснить мужчине, что у каждого человека имеются свои сексуальные фантазии, которые не всегда совпадают с желаниями партнера. Последний должен уважать мнение женщины, если она не готова к анальному сексу, подчеркнула специалистка.

Сексолог посоветовала напомнить мужчине, что женщина не заставляет его выполнять действия, которые ему не нравятся. По ее словам, если один партнер полностью принимает сексуальные ограничения своего любимого человека, то и он должен делать то же самое.

Раннее сексолог Джиджи Энгл заявила, что сидение на мужском лице может обернуться серьезными проблемами. Такая поза, по ее словам, чревата возникновением проблем с дыханием.