Ушел из жизни еще один легендарный саксофонист

Вслед за британским саксофонистом Диком Пэрри ушел из жизни легендарный американский саксофонист, джазовый музыкант, композитор и обладатель трех премий «Грэмми» Сонни Роллинз. Трагическую новость сообщили на официальном сайте музыканта.
«С глубокой скорбью и безграничной любовью мы сообщаем о смерти Сонни Роллинза», — говорится в сообщении.
Роллинз скончался днем 25 мая в возрасте 95 лет. Смерть настигла саксофониста в стенах собственного дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк.
В данный момент информации о публичной церемонии прощания нет.
Прорыв в музыкальной карьере Сонни Роллинз произошел в 1954 году, когда он с квинтетом Майлза Дэвиса записал композиции, ставшие джазовыми стандартами: Oleo, Airegin и Doxy.
В 1981 году Роллинз записал свою партию саксофона в трех песнях группы The Rolling Stones на альбоме Tattoo You.
Ранее сообщалось о смерти британского саксофониста Дика Пэрри, известного многим по сотрудничеству с рок-группой Pink Floyd.