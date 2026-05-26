05:27, 26 мая 2026

Ушел из жизни еще один легендарный саксофонист

В возрасте 95 лет умер легендарный американский саксофонист Сонни Роллинз
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Vincent West / Reuters

Вслед за британским саксофонистом Диком Пэрри ушел из жизни легендарный американский саксофонист, джазовый музыкант, композитор и обладатель трех премий «Грэмми» Сонни Роллинз. Трагическую новость сообщили на официальном сайте музыканта.

«С глубокой скорбью и безграничной любовью мы сообщаем о смерти Сонни Роллинза», — говорится в сообщении.

Роллинз скончался днем 25 мая в возрасте 95 лет. Смерть настигла саксофониста в стенах собственного дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк.

В данный момент информации о публичной церемонии прощания нет.

Прорыв в музыкальной карьере Сонни Роллинз произошел в 1954 году, когда он с квинтетом Майлза Дэвиса записал композиции, ставшие джазовыми стандартами: Oleo, Airegin и Doxy.

В 1981 году Роллинз записал свою партию саксофона в трех песнях группы The Rolling Stones на альбоме Tattoo You.

Ранее сообщалось о смерти британского саксофониста Дика Пэрри, известного многим по сотрудничеству с рок-группой Pink Floyd.

