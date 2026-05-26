«Ноябрь 2026-го». Зеленский назвал срок завершения конфликта с Россией и озвучил условие

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» заявил, что конфликт с Россией может быть завершен до ноября 2026 года, сообщил депутат Ярослав Железняк. При этом парламентарий усомнился в правдивости слов украинского лидера. По словам Железняка, Зеленский делал подобные заявления на каждой встрече с депутатами.

На встрече с депутатами президент в очередной раз озвучил очередную дату теоретического завершения войны. (...) На этот раз это ноябрь 2026-го... хотя даже присутствующие не очень в это поверили. К сожалению

Украинский депутат также сообщил, что встреча носила формальный характер. По его словам, Зеленский и представители правящей партии не затронули ни одного значимого вопроса, включая коррупционный скандал с участием бывшего главы офиса президента.

Нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк пояснила, что, по словам Зеленского, активная фаза войны может закончиться к концу осени только при условии предоставления Украине гарантий безопасности.

Путин высказался о завершении конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Он выразил готовность встретиться с украинским коллегой, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей. В апреле Путин также высказался о завершении боевых действий фразой «мы знаем, чем все это закончится».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной Зеленский должен вывести ВСУ из Донбасса.

Президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине России нужно немало сделать на фронте и в тылу. Он добавил, что большинство россиян ожидают победы и завершения СВО. При этом политик обратил внимание, что для достижения этих целей предстоит сделать многое. Медведев считает, что победа в СВО принесет возможность развивать страну по полноценному прогнозируемому сценарию.

Также известно, что Россия ведет дипломатическую переписку с Украиной по правовым и консульским вопросам. Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук уточнил, что контакты сторон осуществляются через Минск, где работает украинское посольство.

