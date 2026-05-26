02:04, 26 мая 2026Мир

Обсуждение кандидатуры Каллас для диалога с Россией оценили

Браун: Обсуждение кандидатуры Каллас для диалога с Россией звучит как анекдот
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас для диалога с Россией звучит как «анекдот истории». Об этом заявил бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун в беседе с РИА Новости.

«Если бы ситуация не была столь серьезной, я бы сказал, что это даже забавно: те самые люди, которые вообще не хотят разговаривать с Россией, теперь размышляют о том, кто должен быть посредником, и, возможно, предложат на эту роль госпожу Каллас. Это настоящий анекдот истории», — оценил Браун.

По его словам, своим поведением Европа отбросила себя на обочину и больше не играет роли в дипломатических процессах.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о неспособности верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас вести переговоры с Россией. «Ее русофобия настолько откровенная и примитивная, что роль дипломата ей просто не подходит», — объяснил он.

