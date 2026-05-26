Раскрыта стоимость аренды самого дорогого авто на ПМЭФ-2026

Юлия Мискевич
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) можно будет арендовать автомобиль представительского класса. Об этом сообщает РИА Новости.

Самая высокая цена зафиксирована на Mercedes-Benz Maybach W223 — 42,9 тысячи рублей в час. В эту сумму включены услуги водителя, аккредитация автомобиля с правом парковки на территории форума, расходы на топливо и мойку, дезинфекция машины, а также круглосуточная связь с диспетчером.

Аренда возможна только пакетом минимум на три дня по 14 часов ежедневно. Таким образом, стоимость аренды самого дорогого автомобиля на этот период составит 1,8 миллиона рублей.

Для участников форума доступны также минивэны и микроавтобусы. Самая низкая цена — на машины класса «Комфорт»: при тех же условиях аренда обойдется в 6,7 тысячи рублей в час.

ПМЭФ пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

