В России объяснили нежелание Европы одобрять кандидатуру Шредера для переговоров

Степашин: Европа не отправит Шредера на переговоры, потому что он работал с РФ

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что Европа не поддержит экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль представителя ЕС на переговорах с Россией, потому что он много лет работал с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поэтому, конечно, я не думаю, что они согласятся на Герхарда Шредера как первое лицо», — подчеркнул он. По его словам, Европе следует подобрать другие кандидатуры из числа известных политиков, которые готовы к конструктивному диалогу, а не давить Россию с позиции силы. Он считает, что такие политики, как президент Финляндии Александр Стубб или бывший канцлер Германии Ангела Меркель не подходят для переговоров с Москвой.

Ранее глава России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, заявил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что может стать переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией.