04:19, 26 мая 2026

Раскрыты трудности возможного сотрудничества России с Новой Зеландией

Кранс: Антарктика могла бы стать темой сотрудничества России и Новой Зеландии
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MARTY MELVILLE / Reuters

Посол России в Веллингтоне Станислав Кранс в разговоре с РИА Новости раскрыл трудности сотрудничества с Новой Зеландией.

«К сожалению, часто позиции России и Новой Зеландии очень сильно расходятся, потому что у нас свое понимание того, как должно быть все устроено в регионе, у них – свое», — подчеркнул Кранс.

По мнению посла, определенной темой для сотрудничества в будущем могла бы стать Антарктика, но вновь может возникнуть преграда со стороны новозеландцев. Потому что Россия хочет проводить научные исследования, но представители Новой Зеландии не согласны с данной инициативой.

«Нас все время подозревают в худшем, якобы мы проводим научные исследования, чтобы добывать какие-то ресурсы, и это, дескать, навредит окружающей среде», — пояснил Кранс.

Однако Россия всегда подходит ответственно и, если что-то добывает и изучает, то понимает, какие могут быть последствия для экологии.

Ранее Новая Зеландия решила ввести очередной пакет санкций против России, в который вошли еще десятки физических и юридических лиц.

